День захисників і захисниць: куди піти святкувати в Києві

Святкування почнуться вже з 12 жовтня, для киян підготували багато концертів

У Києві з 12 жовтня розпочнуться заходи до святкових днів. / Фото: Колаж: Сьогодні

14 жовтня в Україні державне свято – відзначають День захисників і захисниць. Ще в четвер – свято Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.

"Сьогодні" розповідає, як будуть святкувати у Києві.

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Святкування почнуться вже завтра, 12 жовтня. В столиці можна буде відвідати:

о 15:00 – концерт Київського академічного ансамблю української музики "Дніпро" з нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України у Національному музеї історії України у Другій світовій війні;

о 15:00 – концертна програма "Пам’ять серця" в Київській фортеці.

Програма на 14 жовтня

У святковий вихідний, який припадає на четвер, для жителів та гостей столиці також підготували концертну програму:

о 10:00 – кобзарсько-лірницька Покрова 2021 у Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара",

о 13:00 – концерт Київського академічного ансамблю української музики "Дніпро" з нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України у Парку культури та відпочинку "Перемога".

Крім того, в Київській фортеці до 18 жовтня триватиме виставка "Українська повстанська армія. Будні та свята".

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Як будемо відпочивати на свята

У 2021 році 14 жовтня випадає на четвер, середину робочого тижня. Однак для більш комфортного святкування український уряд запропонував перенесення робочого дня з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Отже, ми отримаємо пролонговані вихідні, які триватимуть цілих чотири дні поспіль – з четверга, 14 жовтня, до неділі, 17 жовтня . При цьому робочий час у день напередодні свята, 13 жовтня, буде скорочено на 1 годину.

Раніше ми писали:

У Києві 10 жовтня відбувся перший військовий забіг Military Run UA. Він проводився для того, щоб об'єднати людей навколо захисників України.

В чому різниця між святами День захисника України і День українського козацтва. Що це за пам'ятні дати, яка їхня історія.