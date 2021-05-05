"Ефект присутності" буде забезпечено: у Києві відкрилася виставка "Чорнобиль. Подорож "(фото)

Виставка доносить інформацію про причини трагедії, її наслідки та висновки, які зобов'язані винести з цієї аварії Україна і все людство

У Києві на ВДНГ 5 травня відкрилася мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож".

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Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

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"Ця виставка – унікальна можливість поглибити свої знання про трагічну сторінку нашої історії. Не з художніх домислів та міфів, а з документальних і реальних фактів: фотографій, відеозаписів, розповідей ліквідаторів. Зрозуміти для себе, як все відбувалося насправді: що відчували очевидці та їхні перші думки. І усвідомити масштаб вибуху, що сколихнув увесь світ", – написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

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Ткаченко додав, що під час ознайомлення з об'єктами експозиції можна буде:

переглянути архівні фотографії і відеоматеріали;

дізнатися спогади ліквідаторів та очевидців;

зрозуміти вплив Чорнобиля на мистецтво: подивитися роботи світових майстрів і картини української художниці Марії Примаченко;

у віртуальному режимі "відвідати" Чорнобиль завдяки сучасним VR-технологіям.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні" В тренді Фото дня. Пасажири штурмують київський метрополітен після вихідних

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"Чекаємо у павільйоні ВДНГ №1. Це варто побачити. І саме так ви зможете поміркувати про майбутнє зони відчуження. "Ефект присутності" буде забезпечено. Закриття мультимедійної виставки 15 липня. Не гайте часу", – написав міністр.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобилі знайшли рідкісні рослини.

Крім того, пропонуємо відвідати перший віртуальний гід Чорнобильською зоною відчуження від "Сьогодні".