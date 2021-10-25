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Як тварини готуються до Геловіну: Київський зоопарк показав милі фото

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 жовтня, 16:48
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У зоопарку проведуть "гарбузовий тиждень" і зробили багато передсвяткових знімків
У Київському зоопарку почалися "гарбузові" дні.
У Київському зоопарку почалися "гарбузові" дні. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському зоопарку напередодні Геловіну оголосили "гарбузовий тиждень". Поки місцеві мешканці ласуватимуть гарбузами, відвідувачі зможуть помилуватися ними.

Зоопарк поділився милими фотографіями своїх тваринок із сайтом "Сьогодні".

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Гарбуз – дуже корисний овоч як для людей, так і для тварин. У ньому багато кальцію, калію, фосфору, заліза, міді, фтору та цинку. Його м'якоть багата на вітаміни A, В, С, D, E, є в ній каротин, пектин, а також нещодавно відкритий рідкісний вітамін Т. Також у цьому величному овочі є багато інших корисних речовин, які позитивно впливають на роботу всього організму.

"Чому б і нам не потішити наших улюбленців жовто-гарячим осіннім смаколиком!", – розповіли у зоопарку.

За період цієї акції тваринки у зоопарку скуштують понад 100 кг гарбузів. А за весь сезон понад тону.

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У Київському зоопарку влаштували "гарбузовий тиждень". Фото: Київський зоопарк

Показові годування

Під час "гарбузового тижня" у зоопарку будуть проводити показові годування.

Вівторок, 26 жовтня:

  • 11:00 – горила
  • 11:30 – черепаха вугільна (павільйон "Острів звірів")
  • 11:45 – ігуана (павільйон "Острів звірів")
  • 12:00 – тигри
  • 13:00 – слон

Середа, 27 жовтня:

  • 11:00 – єноти
  • 11.30 – зубри, бізони
  • 11:45 – фазани
  • 12:00 – ведмеді
  • 12:30 – дикі свині
  • 13:00 – яки

Четвер, 28 жовтня:

  • 11:00 – коні Пржевальського
  • 11:30 – шотландська худоба
  • 12:00 – тигри
  • 12:30 – шпороносні черепахи (павільйон "Пустеля")
  • 12:45 – дегу (павільйон "Пустеля")
  • 13:00 – гуска Магеланова

П’ятниця, 29 жовтня:

  • 11:00 – єноти
  • 11:30 – зубри, бізони
  • 11:45 – фазани
  • 12:00 – дикі свині
  • 12:30 – ведмеді
  • 13:00 – слон

Субота, 30 жовтня:

  • 11:00 – єноти
  • 11:30 – горила
  • 12:00 – черепаха вугільна (павільйон "Острів звірів")
  • 12:45 – ігуана (павільйон "Острів звірів")
  • 13:00 – тигри
  • 13.30 – слон

Неділя, 31 жовтня:

  • 11:00 – горила
  • 11:30 – тигри
  • 12:00 – ведмеді
  • 12:30 – шпороносні черепахи (павільйон "Пустеля")
  • 12:45 – дегу (павільйон "Пустеля")
  • 13:00 – гуска Магеланова
  • 13.30 – слон

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