Куди піти на День Києва: афіша заходів

У зв'язку з карантинними обмеженнями міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва. Формат проведення загальноміських масових заходів, яких у 2021 році буде значно менше, адаптували відповідно до чинних карантинних вимог.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Початок святкової програми – музична екскурсія

За словами директора Департаменту культури КМДА Яни Барінової, святкова програма розпочнеться 26 травня музичною екскурсією від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького – Андріївським узвозом. Стартує екскурсія від пам'ятника улюбленим персонажам Проні Прокопівні та Голохвастову.

"Основними локаціями центральних святкових подій стануть Арка дружби народів та Співоче поле. Складаючи програму, ми намагалися охопити різні цільові аудиторії та передбачити для киян найрізноманітніші заходи", – зазначила Яна Барінова.

Кінофестиваль "Молодість"

29 травня на киян чекає урочисте відкриття п'ятдесятого ювілейного Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", який знову пройде в оупен-ейр форматі тижні і буде включати до 200 кінокартин.

Kyiv fan fest і "Пробіг під каштанами"

А 29-30 травня на Співочому полі відбудеться комерційний захід "Kyiv fan fest".

"Окрім фестивальної частини, в місті заплановано й низку традиційних спортивних подій, турнірів та змагань із різноманітних видів спорту. Як завжди, святкування Дня Києва розпочнеться із наймасштабнішого щорічного спортивного благодійного проєкту в Україні "Пробіг під каштанами". Цього року пробіг відбудеться в чотири старти", – повідомила Яна Барінова.

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Вона додала, що в цьому році вперше, за ризиків, пов'язаних з розповсюдженням коронавіруса, на старт не вийде "Команда проведеної мрії" – команда дітей, які отримали в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України другий шанс на життя.

"Кубок столиці", турнір з кікбоксингу і вітрильна регата

Також 29-31 травня на центральних вулицях Києва плануються Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування "Кубок столиці", Відкритий міський турнір з кікбоксингу на естраді Хрещатого парку біля Арки дружби народів, а також вже традиційна вітрильна регата на Київському річковому вокзалі біля причалу №6 (у церкви Святого Миколая).

"Велика сімка" і "Міфи і фейки про Київ"

Муніципальні музеї Києва також приготували цікаву програму для відвідувачів.

З 26 по 28 травня в Музеї історії міста Києва триватиме міжмузейний виставковий проєкт "Велика сімка", а 29-30 травня тут презентують нову тематичну екскурсію "Міфи і фейки про Київ".

"Старий Київ в листівках" і "Як тебе не любити, Києве мій"

З 29 травня по 6 червня в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" буде експонуватися виставка "Старий Київ в листівках", а 28 травня в музеї відбудеться хоровий фестиваль-конкурс "Як тебе не любити, Києве мій", організований спільно з Київським будинком вчителя для столичних педагогів.

"Крос-похід"

Крім того, Департамент освіти і науки підготував велику і різноманітну програму оффлайн і онлайн для учнівської молоді міста.

Так, школярі зможуть взяти участь в Відкритих змаганнях з техніки пішохідного туризму на дистанції "Крос-похід" в Голосіївському лісі.

А з 25 по 30 травня в Київському Палаці дітей та юнацтва відбудеться Міський фестиваль дитячої творчості "Як тебе не любити, Києве мій".

"Прес-весна на Дніпрових схилах" і "Кришталева тура"

В онлайн-форматі заплановані ХІХ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики "Прес-весна на Дніпрових схилах", Кубок Київського міського голови з шахів "Кришталева тура", Міський конкурс краєзнавчих робіт "Марафон музеїв при навчальних закладах міста Києва: цікава історія експоната "Міський багатожанровий онлайн-фестиваль "Творча весна-2021" і творчий проєкт "Мій Київ".

Директор Департаменту культури повідомила, що в День міста у всіх десяти районах Києва також пройдуть цикли заходів в різних форматах.

Близько 20 офлайн-подій, серед яких спортивні свята, районні фестивалі, концертні та розважальні програми в парках і будинках культури.

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