Ляшко взяв участь в святковому забігу до Дня медика (фото)

Міністр охорони здоров'я очолив пробіжку – в ній взяли участь близько 200 медиків і жителів Києва

Фото: Анастасія Блищік, "Сегодня"

У суботу, 19 червня, в Києві на ВДНГ пройшов забіг "Біжимо за здоров'ям" до Дня медика. Пробіжку очолив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Участь в забігу була безкоштовною, але попередньо потрібно було зареєструватися. Організатори повідомили, що близько 200 осіб повідомили про бажання взяти участь у заході. Серед них медики та інші кияни.

Фото: Анастасія Блищік, "Сегодня"

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Фото: Анастасія Блищік, "Сегодня"

Відзначимо, що перед пробіжкою всі учасники зробили розминку, вона тривала близько 10 хвилин, а потім вже сам забіг.

Фото: Анастасія Блищік, "Сегодня"

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Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський з нагоди Дня медичного працівника зустрівся з медиками і підписав указ про орієнтир влади на мінімальну зарплату в 13,5 тисячі гривень для медпрацівників.

Нещодавно президенту стало відомо про заборгованість перед медиками за квітень – травень. Зеленський пригрозив чиновникам звільненням і наказав швидко вирішити проблему.

Нагадаємо, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповідав, скільки отримують медики з COVID-відділень.

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