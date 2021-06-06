На виставці "Чорнобиль. Подорож" з'явилися дитячі екскурсії. Як на них потрапити? (фото)

Відвідування виставки безкоштовне, але в умовах карантину організатори просять відвідувачів заздалегідь зареєструватися на сайті – вказати кількість людей і час

Фото: Чорнобиль Подорож

На столичній ВДНГ – мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож", на якій можна потрапити в зону відчуження – пройтися лісом і заглянути в найбільший заповідник України. А тепер там з'явилися ще й екскурсії для дітей.

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Про це повідомляють організатори.

Екскурсії для дітей безкоштовні. Для того, щоб потрапити на них, потрібно зареєструватися: вказати кількість дітей, вибрати зручний час і вказати контакти супроводу.

Фото: Чорнобиль Подорож

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Виставка складається із семи смислових блоків – від світового контексту переломного 1986 року до розповіді про саму аварію, від історій людей, чиї долі нерозривно пов'язані з подіями 26 квітня 1986-го, до діалогу про подальшу долю Чорнобиля, його майбутнє.

Що пропонують:

дізнатися, як виробляється електроенергія на атомній станції, чи працює тепер ЧАЕС і яким може бути майбутнє зони відчуження;

заглянути в інтерактивні біноклі й побачити диких тварин Чорнобильського заповідника – найбільшого в Україні;

побачити десятки робіт авторів з усього світу: від картин Марії Примаченко до відео Marooned групи Pink Floyd, знятого в Прип'яті;

у віртуальній реальності оглянути зону відчуження з висоти пташиного польоту;

розглянути Кубок володарів кубків УЄФА, який "Динамо" здобуло в 1986 році;

зайти в живій ліс, що росте просто посеред павільйону.

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Виставка працює в павільйоні № 1 ВДНГ щодня (крім понеділка) з 10:00 до 20:00. Але через епідситуацію в країні та карантинні обмеження організатори просять відвідувачів заздалегідь зареєструватися.

Фото: Чорнобиль Подорож

Раніше ми писали про те, що в чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції і чи можлива ще одна аварія.

Нагадаємо, ми показували, який вигляд мала б Чорнобильська зона, якби не аварія.