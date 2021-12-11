Поринаємо в Азію! Розповідаємо про найцікавіші місця у ботанічному саду Києва (фото)

Зараз у ботсаду безлюдно і ви зможете спокійно розглянути всі його родзинки без зайвої метушні

На вихідних поринаємо в Азію на алеях ботанічного саду / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне з найцікавіших місць у Києві, де можна провести час та вдосталь нагулятися – це Національний ботанічний сад імені Гришка. На величезній території ви сміливо гуляєте, не хвилюючись про небезпеку заразитися вірусом, а ще насолоджуєтеся краєвидами Києва і не тільки.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Перед прогулянкою рекомендуємо запастись термосом з кавою чи чаєм, а також захопити з собою бутерброди. Територія для прогулянок велика, а в ботанічному саду багато лавок, на яких можна підкріпитися і відпочити.

Місце для усамітнення

Зараз у ботсаду безлюдно і ви зможете спокійно розглянути всі його родзинки без зайвої метушні. До речі, боятися наслідків крижаного дощу вже не варто. Алеї ботсаду безпечні для відвідувачів.

Як розповіли нам в установі, зима – це привід відвідати сад, щоб помилуватися його ландшафтами, подихати свіжим повітрям та вдосталь нагулятися. Також можна відвідати дендрарій, де ростуть вічнозелені рослини. Він знаходиться біля оглядового майданчика, куди багато хто приходить дивитися на цвітіння бузку.

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Для входу до ботанічного саду імені Гришка потрібно лише сплатити вхідний квиток – 60 гривень для дорослих та 30 гривень дитячий. Для пенсіонерів та пільговиків – вхід безкоштовний. Пред'являти сертифікат про вакцинацію не потрібно – вхід із квитком вільний.

Борець за мир

У ботанічному саду 2017 року був встановлений пам'ятник Шрі Чинмою – індійському гуру, письменнику, художнику та філософу. Шрі Чинмой був відомий тим, що виборював світ, заснований на духовних цінностях, закликав до толерантності у питаннях релігії.

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Він очолював програму "Медитації Світу в ООН" та в рамках цієї програми протягом 37 років проводив медитації для співробітників, делегатів, журналістів у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Також рекомендуємо подивитися Корейський, Індонезійський та Тибетський сади.

Корейський сад

Територія саду обгороджена парканом, прикрашеним зображенням чотирьох благородних рослин: бамбук, орхідея, слива та хризантема. Тут знаходиться красива корейська пагода. Похмурого дня її яскраві барви надають позитиву та натхнення.

Тибетський сад

Цей сад не менш гарний. До нього можна спуститися крутими сходами від пам'ятника Шрі Чинмою. Тут встановлена гігантська ступа Тибету. 13 кілець на бані ступи символізують стільки існує стадій просвітлення, які може досягти людина.

Кажуть, що завдяки ступі можна очиститись від різних пороків і розвинути в собі доброту. Можете сміливо це випробувати на собі.

Індонезійський сад

Це цілий комплекс із парадним входом у вигляді яскравих дерев'яних воріт. На території розташовані альтанки в індонезійському стилі. Також тут можна зробити яскраві фото на гігантських стільцях.

Але головна прикраса індонезійського саду – ступа під назвою Боробудур, до неї потрібно спускатися звивистою стежкою, викладеною з каменю. Щоб її встановити, до Києва приїжджали троє будівельників з Індонезії. Вони займалися будівництвом ступи 51 день. Боробудур – це буддійський храмовий комплекс на острові Ява, визначний пам'ятник індонезійської архітектури.

Романтика та Майстер Йода

У ботанічному саду багато романтичних місць. Наприклад, можна посидіти в альтанці для закоханих у вигляді серця. На лавці виходять яскраві фото на тлі двох сердець. До речі, поряд з альтанкою ростуть дерева кохання, щастя, достатку та здоров'я.

Неподалік цього місця є ще один незвичайний пам'ятник. Він присвячений персонажу "Зоряних війн", Майстру Йоді, з палицею в руках. Така пам'ятка єдина у всій Європі. Його встановили на алеї "Сили та Знань". Шукати Майстра Йоду потрібно між зонами "Пори року" та "Гірський сад".

Персонаж із "Зоряних війн" мешкає у ботанічному саду з 2017 року. Як стверджують його творці, він простоїть тут щонайменше 30 років. Сподіватимемося. Минулого року вандали вже пошкодили пам'ятник. Була пробита ліва рука, в якій Йода тримає палицю. Добре, що пам'ятник вже відновили.

У пошуку екзотики

Також можна відвідати оранжерею ботанічного саду, але поки що там нічого не цвіте. Побачити цвітіння азалій та орхідей можна буде у середині січня до кінця березня. Варто пам'ятати, що тут береться окрема платня за вхід – 30 гривень.

Оранжерея працює з 10-тої години ранку і до 16:00. На вході у вас попросять пред'явити сертифікат про вакцинацію або негативний тест на коронавірус.

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