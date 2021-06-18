У Києві на двох пляжах з блакитним прапором не можна купатись

На столичних пляжах "Райдуга" та "Галерна" тимчасово не можна купатись – там порушені санітарно-хімічні показники води

На двох київських пляжах не можна купатися / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві фахівці Держпродспоживслужби перевірили всі 14 київських пляжів, на яких дозволено відпочивати та купатися та виявили, що на двох з них все ж таки не варто купатись.

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Про це сказав очільник столичного підрозділу служби Олег Рубан, передає ТСН.

"Відхилення лише по пляжу "Райдуга" – за санітарно-хімічними показниками, а також на пляжі "Галерна" – також за хімічними показниками. Це вказує, що на 12 пляжах міста Києва можна безпечно відпочивати", – пояснив начальник ГУ Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Таким чином купатися безпечно на пляжах:

"Пуща-Водиця" в Оболонському районі

"Вербне", Оболонський р-н

"Чорторий", Деснянський р-н

"Троєщина", Деснянський р-н

"Центральний" на Трухановому острові

"Веселка", Дніпровський р-н

"Молодіжний", Дніпровський р-н

"Венеція", Гідропарк

"Дитячий", Гідропарк

"Передмістна-Слобідка", Гідропарк

"Золотий", Гідропарк

"Тельбін", Березняки

Нагадаємо, що у Києві на дев'яти пляжах буде піднято дев'ять блакитних прапорів. Це спеціальна нагорода, вона вручається пляжам, які відповідають високим стандартам якості. До них відносили пляжі "Райдуга" та "Галерна".

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Раніше ми повідомляли, що погода в Києві поступово налагоджується, і кияни почали активно відвідувати міські зони відпочинку. Всіх любителів поніжитися на пляжі цікавить: коли в Києві почнеться купальний сезон, скільки в місті запрацює пляжів, чи можна засмагати без масок і яка якість води в столичних водоймах? Сайт "Сьогодні" зібрав відповіді на ці питання.

Журналісти "Сегодня" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!