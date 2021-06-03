У Києві на виставці "Чорнобиль. Подорож" з'явився легендарний Кубок володарів кубків УЄФА 1986 року

Його розмістили в блоці "1986", який розповідає про світові події того року – виставка працює до 15 липня

У Києві на виставці "Чорнобиль. Подорож" з'явився легендарний Кубок володарів кубків УЄФА сезону 1985-1986 рр., Наданий музеєм ФК Динамо (Київ).

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Про це повідомляє прес-служба.

"2 травня 1986 у французькому Ліоні гравці київського "Динамо" вийшли на фінальний матч Кубка володарів кубків проти мадридського "Атлетіко". Голи Заварова, Блохіна і Євтушенко принесли єврокубок киянам, а Радянський Союз отримав черговий привід для гордості на світовій арені", – йдеться в повідомленні.

Кубок розмістили на виставці "Чорнобиль. Подорож" в блоці "1986", який розповідає про світові події того року.

Крім кубка, на виставці "Чорнобиль. Подорож" відвідувачів чекають:

Рідкісні архівні фото і відео, розсекречені документи КДБ, спогади та історії людей, чиє життя назавжди змінила катастрофа.

Точки з віртуальною реальністю, що перенесуть до зони відчуження і дозволять стати свідком накриття четвертого енергоблока Новим безпечним конфайнментом.

Десятки робіт авторів з усього світу: від Чорнобильської серії Марії Примаченко до відео "Marooned" гурту Pink Floyd, що було знято в Прип’яті.

Інтерактивні біноклі, які дозволять зазирнути до нинішньої зони відчуження — найбільшого заповідника України, де працюють учені з усього світу.

Локації для історій, запитань і пропозицій, що доповнять експозицію.

Живий ліс у центральній залі павільйону №1 ВДНГ як символ відновлення, сили природи та початку нового життя.

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Виставка працює в павільйоні №1 ВДНГ. Вона функціонує щоденно (крім понеділка) з 10:00 до 20:00. Кубок буде представлений на ній до 15 липня. Але, через коронавірусну ситуації в країні і карантинні обмеження, організатори просять відвідувачів заздалегідь зареєструватися.

Раніше ми писали, що в Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції і чи можлива ще одна аварія.

Нагадаємо, ми показували, як би виглядала Чорнобильська зона, якби не аварія.