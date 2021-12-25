У Києві відкрили ще одну новорічну локацію: де шукати (фото)

В оранжереї на ВДНГ з'явилися фотозони та теплий бар. Почали вони працювати 24 грудня.
Про це сайту "Сьогодні" повідомили організатори.
Що там є
На час зимових свят оранжерею перетворять на магічний скляний будинок із новорічними декораціями, чарівними героями та теплим баром. Зали розділили на тематичні зони.
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"Головна місія – зберегти і повністю відновити дивовижне місце, яке вже протягом багатьох десятиліть зачаровує відвідувачів комплексу. Цінність оранжереї – в колекції рослин, деякі з них було підірвано понад 60 років тому і досі продовжують своє існування завдяки реставрації", – стверджують організатори.
Щотижня у барі проводитимуться тематичні заходи, музичні вечори та культурні заходи, графік буде опубліковано у соціальних мережах.
Також можна буде відвідати гості казки, познайомитися із чарівними феями, почути міські легенди та зробити святкові фото на тлі тропічних рослин.
Список святкових локацій у Києві
У Києві запрацюють новорічні локації напередодні свят. Так, у столиці заплановано багато цікавих заходів. Загалом відкриється 14 святкових локацій і кожен район міста має свою новорічну ялинку.
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