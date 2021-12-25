Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини Києва Афіша Києва

У Києві відкрили ще одну новорічну локацію: де шукати (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
25 грудня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На час зимових свят оранжерею перетворять на магічний скляний будинок з новорічними декораціями
Локація почала працювати 24 грудня / Колаж "Сьогодні"
Локація почала працювати 24 грудня / Колаж "Сьогодні"

В оранжереї на ВДНГ з'явилися фотозони та теплий бар. Почали вони працювати 24 грудня.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили організатори.

Реклама

Що там є

На час зимових свят оранжерею перетворять на магічний скляний будинок із новорічними декораціями, чарівними героями та теплим баром. Зали розділили на тематичні зони.

"Головна місія зберегти і повністю відновити дивовижне місце, яке вже протягом багатьох десятиліть зачаровує відвідувачів комплексу. Цінність оранжереї в колекції рослин, деякі з них було підірвано понад 60 років тому і досі продовжують своє існування завдяки реставрації", – стверджують організатори.

Теплий бар на ВДНГ
Теплий бар на ВДНГ

Реклама

Щотижня у барі проводитимуться тематичні заходи, музичні вечори та культурні заходи, графік буде опубліковано у соціальних мережах.

Теплий бар на ВДНГ
Теплий бар на ВДНГ

Також можна буде відвідати гості казки, познайомитися із чарівними феями, почути міські легенди та зробити святкові фото на тлі тропічних рослин.

Реклама

Теплий бар на ВДНГ
Теплий бар на ВДНГ

Теплий бар на ВДНГ
Теплий бар на ВДНГ

Теплий бар на ВДНГ
Теплий бар на ВДНГ

Список святкових локацій у Києві

У Києві запрацюють новорічні локації напередодні свят. Так, у столиці заплановано багато цікавих заходів. Загалом відкриється 14 святкових локацій і кожен район міста має свою новорічну ялинку.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

7 610

захворіло за тиждень в Києві

+3%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти