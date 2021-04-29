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У Києві з'явиться парк з "живими" динозаврами Юрського періоду: дата відкриття (фото)

29 квітня, 15:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Загальна територія парку складе 1,5 га – він уже побував у Буковелі, Дніпрі, Харкові та Вінниці

У Києві на території Гідропарку відкриють найбільший парк динозаврів в Україні.

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Про це повідомляє КМДА.

На відвідувачів чекають понад 100 роботизованих фігур реальних розмірів, комахи-гіганти і багато іншого.

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"Вже цієї неділі, 2 травня, у столичному Гідропарку розмістяться роботизовані тварини льодовикового періоду, динозаври та комахи-велетні. На киян та гостей міста очікуватимуть різноманітні тематичні зони з ретельно розробленими експозиціями під кожну фігуру", – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що Дино-парк вже побував в Буковелі, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Києві. Однак в Києві відкриють найбільший: з новими фігурами і захопливими сюжетами.

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Загальна територія парку складе 1,5 га.

Пільговий вхід буде доступний учасникам АТО, учасникам бойових дій, дітям загиблих учасників АТО, дітям-сиротам, дітям-іменинникам, дітям з інвалідністю та супровідникам, кожній третій і наступній дитині багатодітної сім'ї.

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