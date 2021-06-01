У Києві пройде Всеукраїнський велодень: дата і маршрут

В цьому році до акції приєднаються легкий персональний транспорт

У Києві 5 червня пройде акція "Всеукраїнський велодень в Києві". Акція буде проходити в форматі масового параду велосипедистів і користувачів легкого персонального транспорту центральними вулицями міста.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Розпочнеться акція о 10:00 з традиційного групового фото на Софійській площі. Після цього, о 11:00, велосипедисти рушать за маршрутом, який опублікований на сайті організаторів заходу.

Очікувана кількість учасників акції в столиці – 10000 чоловік. В 2021 році Велодень відсвяткує 15 років.

Відзначимо, що з 09:00 на час проведення заходу за маршрутом проведення Всеукраїнського велодня буде обмежено рух транспорту.

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У парку "Муромець" проведуть гру "Велоквест в пошуках таємниць острова", аматорські змагання на гірських велосипедах, конкурси, лотереї, буде працювати дитяча зона, проведуть тренінги з надання першої домедичної допомоги, буде працювати фудкорт, фотозони і зони відпочинку для велосипедистів.

Раніше повідомлялося, що заради проведення Велодня в центрі Києва було заборонено рух автомобілів.

Нагадаємо, що пройшов Велодень в Харкові: участь в велопараді взяли 12 000 чоловік. Колона подолала шлях в 7,5 км від пам'ятника козаку Харько до пл. Свободи.