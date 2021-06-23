У Києві стартує "Книжковий Арсенал": що чекає читачів

Сьогодні відбудеться церемонія відкриття десятого фестивалю в Мистецькому арсеналі

Організатори повідомляють про відкриття літературного заходу. Фото: Книжковий Арсенал/Facebook

У Києві сьогодні 23 червня, пройде церемонія відкриття найбільшого літературного фестивалю столиці – X Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал".

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Про це повідомляють організатори в Facebook.

На фестивалі традиційно пройдуть презентації книг, лекції та обговорення, виставки, концерти та майстер-класи для дітей.

Протягом п'яти днів представлять свою книжкову продукцію 145 видавництв. Пройде він у гібридному форматі. Більшість подій можна буде побачити онлайн.

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У програму увійшов 261 захід. Сам фестиваль триватиме до 27 червня в Мистецькому арсеналі.

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