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У Києві виставку "Чорнобиль. Подорож" продовжили: дата

15 липня 2021 11:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Безкоштовні екскурсії експозицією, присвяченою 35-річчю чорнобильської катастрофи, проводять по вівторках, середах, п'ятницях

Виставка про причини трагедії і наслідки в Чорнобилі. Фото: колаж "Сьогодні"

Виставка про причини трагедії і наслідки в Чорнобилі. Фото: колаж "Сьогодні"

На численні прохання відвідувачів роботу мультимедійної виставки "Чорнобиль. Подорож " в павільйоні №1 на ВДНГ продовжили до 25 липня включно. Виставка працює з вівторка по неділю з 10:00 до 20:00 з дотриманням температурного скринінгу і масочного режиму.

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Про це повідомляють організатори.

Відвідувачі "Чорнобиль. Подорож" зможуть:

  • вирушити у VR-подорож зоною відчуження та оглянути її з висоти пташиного польоту;
  • зазирнути в інтерактивні біноклі та побачити диких тварин Чорнобильського біосферного заповідника — найбільшої природоохоронної території України;
  • роздивитись Кубок володарів кубків УЄФА, який київський "Динамо" виборов 1986 року за кілька днів після аварії на ЧАЕС;
  • побачити десятки робіт авторів з усього світу: від картин Марії Примаченко до відео "Marooned" гурту Pink Floyd, що було знято в Прип’яті;
  • завдяки інтерактивним експонатам дізнатись про те, як утворюється електроенергія на атомній станції, чи працює зараз ЧАЕС та яким може бути майбутнє зони відчуження.

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Блок "Атом". Фото: організаторів виставки

Блок "Атом". Фото: організаторів виставки

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Безкоштовні екскурсії експозицією, присвяченою 35-річчю чорнобильської катастрофи, проводять по вівторках, середах, п'ятницях – о 18:00, суботах і неділях – 11:00 і 13.00.

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