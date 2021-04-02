У Київському зоопарку цвітуть проліски (фото)

В "Кіевзоо" розцвіли весняні проліски і крокуси..
Про це повідомляє Київський зоологічний парк загальнодержавного значення в Facebook.
Фото з квітами опублікувала адміністрація на своїй сторінці в Мережі.
"Квітучий парк "Кіевзоо" запрошує до себе на прогулянку", – пишуть у повідомленні.
Нагадаємо, з 14 листопада "Кіевзоо" працює в режимі парку з експонуванням тварин помірного клімату в всесезонних вольєрах. Ви можете потрапити туди за адресою: проспект Перемоги, 32.
Відзначимо, що зараз вхід в зоопарк для всіх по дитячому квитку – 60 гривень.
Як розповіли "Сьогодні", з 11 години тут можна побачити слона Хораса, в цей час він вже виходить "на роботу".
Раніше ми писали, що співробітники Київського зоопарку випустили пеліканів на озеро.
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