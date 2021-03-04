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У парку Києва виросли гігантські квіти і оселився котик (фото)

4 березня, 16:06

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Вся композиція зроблена з металу

На вхідній групі в парку "Позняки" з'явилася нова фотозона. Вона складається з трьох величезних весняних квіток і крісла. Композицію прикрашають дві великі бабки розміщених з боків крісла рожевого кольору. Над кріслом примостився метелик, повідомляє кореспондент "Сьогодняі Олександр Марущак.

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Вся композиція зроблена з металу, крім листя і пелюсток, вони виготовлені з легкого матеріалу, що не промокає.

Родзинка арт-об'єкта – маленьке кошеня, який дереться по спинці крісла.

"Дуже круто, що в парку з'явився такий яскравий весняний арт-об'єкт. Я вже сфотографувалася в кріслі сама і зробила фото дочки. Прям з'явилося відчуття справжньої весни", – розповіла нам Оксана, місцева жителька.

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Такий незвичайний арт-об'єкт створили співробітники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району. Крім цієї композиції в парку раніше були встановлені арт-об'єкти: скрипаля, танцюючої пари і піжон. Всі вони зроблені з металу.

Нагадаємо, скульптуру піжони з металу встановили в парку "Позняки" в квітні 2019 року. Незвичайний арт-об'єкт створили співробітники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району.

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Київ парк позняки арт-об'єкт фотозона

Джерело: Сьогодні

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