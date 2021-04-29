У зоопарку Києва бебі-бум у лісових котів і відкриття сезону (фото)

У сімействі котячих лемурів і мунтжаків є хвостате поповнення, хоча на нього зазвичай чекають ближче до літа

У Київському зоопарку стартує новий сезон. З суботи він запрацює по новому літньому графіку, буде відкритий з 9:00 до 18:00.

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Чим там збираються дивувати відвідувачів, дізнався сайт "Сегодня".

У зоопарку відзначають, що цей сезон для них був одним з найскладніших – аномально холодний квітень. Зазвичай в цей час вже було +20 градусів тепла і всі тварини були в вольєрах. У цьому році випуск тварин у вольєри почнеться тільки завтра.

Кажани вже на свободі

У зоопарку відзначають, що незважаючи на аномальну погоду, вони виконують весняні роботи по збереженню цінної рослинності, висадці нових зелених насаджень та підготовки ключової рекреаційної зони для киян і гостей міста.

Реклама / Фото: Александр Марущак

"Як наукова і природоохоронна організація ми вступаємо в активний сезон, коли фахівці наших науково-дослідних програм починають польову роботу. Наприклад, кажани після реабілітації в зоопарку вже повернені в дику природу. Хом'ячки та ховрахи з нашого Центру поновлення скоро дадуть чергове потомство, яке відправиться відновлювати природні популяції в Україні", – розповідає сайту "Сегодня" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

/ Фото: Александр Марущак

Покажуть сіаманга і бегемота

Вже завтра у великій універсальний вольєр співробітники зоопарку випустять сімейство сіамангів. Після зими в ньому провели збагачення природного середовища: посадили нові дерева, повісили нові годівниці та іграшки для сіамангів. Уже в суботу їх зможуть побачити відвідувачі зоопарку.

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/ Фото: Александр Марущак

Завтра на вулицю вперше після зими вийде бегемот Лілі. У суботу її зможуть побачити всі відвідувачі зоопарку.

/ Фото: Александр Марущак

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"У кожному вольєрі тварин щось змінилося: замінили декорації, висадили нові дерева. Через два-три тижні у вольєрах тварин будуть виявлені 10 питних міні-фонтанів. Пити воду з них зможуть леви, єноти, носухи", – розповідає сайту "Сегодня" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

/ Фото: Александр Марущак

Наречена з Цюріха

Незважаючи на холодну весну, в зоопарку вже почався маленький бебі-бум. У сімействі котячих лемурів і мунтжаків є хвостате поповнення. І це дуже круто! Зазвичай новонароджені малюки з'являються тут у період травень-червень.

/ Фото: Александр Марущак

"Взимку зі Швейцарії в Київський зоопарк привезли лісову кішку на ім'я Сильвія. Наш лісовий кіт Сільвер, якій сім років прожив в зоопарку холостяком, тепер став татом. Ми поки не турбуємо молоду маму, вона ще годує малюків і нам їх не показує. Ще не знаємо, яке у них потомство, але воно вже дуже цінне, оскільки лісову кішку ми отримали в рамках програми збереження виду", – додає Кирило Трантін.

До речі, в минулому році в зоопарку Києва народилися дитинчата 48 видів тварин! Зокрема, таких рідкісних, як сіаманг, олень ліра, лопатоног мадагаскарський.

/ Фото: Александр Марущак

/ Фото: Александр Марущак

/ Фото: Александр Марущак