Покинута лабораторія і секретна в'язниця. ТОП-5 найстрашніших місць у Києві

Українська столиця славиться багатою історією. Однак у місті є багато місць, навколо яких ходять моторошні легенди.
Сайт "Сьогодні" зібрав найбільш містичні місця Києва.
Лабораторія інституту Громашевського
Раніше в цій лабораторії проводили дослідження вірусних інфекцій. Але в 1990-х роках місце раптово покинули. Багато предметів так і залишилися недоторканими: пробірки, інструмент, меблі та телефони.
Далі по темі
Серед місцевих жителів ходять чутки, що там не тільки досліджували інфекції, але і займалися чимось більш серйозним. Тут все ще збереглася закриті бункерні двері, але куди вони ведуть, невідомо. А на горищі стоять клітки із зловісними написами "Рак" і "СНІД". Що або хто знаходився у цих клітках, також невідомо.
Підземна в'язниця НКВД
Моторошне місце знаходиться у центральній частині міста, де раніше була фортеця. В'язницю помітили тільки після розпаду СРСР під час будівництва нових житлових будинків.
У радянські часи все там було строго засекречено. У підземеллях збереглися камери з решітками та великими дверима, рейки і цистерни, навіть залишки електропроводки. Деякі історики вважають, що в цистерни з кислотою скидали трупи ув'язнених і потім зливали все в Дніпро.
Зелений театр
Зелений театр відкрили в якості післявоєнної реабілітації міста. Однак через нові місця для відпочинку втрачав свою популярність. Театр міг би працювати і зараз, якби не масштабна пожежа після удару блискавки. Екстрасенси ж кажуть, що на театрі закляття, яке і призвело до пожежі. Якщо його відновити – Зелений театр знову згорить, тому робити це марно.
Одні кажуть, що в підземеллях театру знаходяться портали, що ведуть у інші виміри. А є й інша версія – нібито тунелі ведуть до самого Чернігова.
Найпопулярніша легенда пов'язана з полтергейстом по імені Господар. Місцеві жителі кажуть, що приходячи до Зеленого театру, з ним обов'язково потрібно привітатися. Тоді Господар прийме гостей в своєму володінні. Подейкували, що Господар застосовував фізичні сили, йому навіть приписують згвалтування дівчини.
Замок Річарда
Згідно з легендою, забудовник будівлі Дмитро Орлов вкрав проєкт у архітектора Роберта Марфельда. Останній дуже образився і прокляв Орлова. Пізніше забудовника застрелили прямо біля будівлі.
З тих пір його душа нібито неприкаяною бродить по будинку, стогне і завиває. Однак скептики вважають, що моторошні звуки викликані протягами у вентиляційних трубах.
Тунелі під Дніпром
Недобудована система тунелів повинна була з'єднати правий і лівий берег Дніпра. Ще в 1930-х роках Сталін захотів створити підземне сполучення між усіма районами Києва, але проєкт призупинили через велику аварію.
Уже в кінці 1940-х ідея з тунелями стала неактуальною і роботи зупинили назавжди. У наш час містичне місце на Жуковому острові наполовину затоплене, що робить його ще страшнішим.
Читайте також:
- Кладовище відьом, перевертень і привиди. Які таємниці приховує Замкова гора в Києві
- Таємний підземний бункер і "смертельна аура" – чим дивує ставка Гітлера під Вінницею
- Потойбічний хор і замурована кімната. Яких примар приховує Домініканський собор у Львові
- Легенда про білу діву і еліксир довголіття: які таємниці приховує Підгорецький замок