Бывшие милиционеры организовали банду автомобильных воров (видео)

Полиция обезвредила банду автоворов, которая специализировалась на угонах дорогих автомобилей по Украине.

Члены преступной группировки втирались в доверие к владельцам престижных иномарок, угоняли автомобиль, а затем предлагали вернуть за определенную плату.

По словам полицейских, их жертвами становились известные бизнесмены, спортсмены и высокопоставленные чиновники. Организовали банду двое бывших сотрудников милиции.

Сейчас задержаны пятеро членов группировки. Во время обысков у них изъяли оружие, специальное оборудование для угона машин, деньги, драгоценности и десять угнанных автомобилей.

В полиции не исключают, что преступникам помогали действующие сотрудники правоохранительных органов.

"В кругу знакомых людей, которые имели контакты с этой преступной группой, в наличии есть представители практически все правоохранительных служб. Есть и лица, работающие в судебной ветви власти, это и нотариусы, и остальные представители правоохранительных органов, в том числе и военные. Действующие работники полиции реально присутствуют в этих схемах", – сказал Евгений Коваль, начальник департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

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