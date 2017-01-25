Бывшие милиционеры организовали банду автомобильных воров (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 21:12

Жертвами становились известные бизнесмены, спортсмены и высокопоставленные чиновники


Полиция обезвредила банду автоворов, которая специализировалась на угонах дорогих автомобилей по Украине.

Члены преступной группировки втирались в доверие к владельцам престижных иномарок, угоняли автомобиль, а затем предлагали вернуть за определенную плату.

По словам полицейских, их жертвами становились известные бизнесмены, спортсмены и высокопоставленные чиновники. Организовали банду двое бывших сотрудников милиции.

Сейчас задержаны пятеро членов группировки. Во время обысков у них изъяли оружие, специальное оборудование для угона машин, деньги, драгоценности и десять угнанных автомобилей.

В полиции не исключают, что преступникам помогали действующие сотрудники правоохранительных органов.

"В кругу знакомых людей, которые имели контакты с этой преступной группой, в наличии есть представители практически все правоохранительных служб. Есть и лица, работающие в судебной ветви власти, это и нотариусы, и остальные представители правоохранительных органов, в том числе и военные. Действующие работники полиции реально присутствуют в этих схемах", – сказал Евгений Коваль, начальник департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
чиновники, банда, машина, угон, милиционеры, изъяли, киевская область, бизнесмены
Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В Закарпатье из незаконного оборота изъяли топлива на миллионы

28 Сентября 2016, 12:34

Стоимость горюче-смазочных материалов, которыми торговали без уплаты налогов, достигает 10 млн гривен

Политика

В Украине запустили систему е-декларирования. Фото: izvestia.nikolaev.ua

Гибридное декларирование: кто и почему «слил» запуск системы отчета чиновников об их имуществе

15 Августа 2016, 17:21

От полноценного запуска е-декларирования (с получением сертификата от Госспецсвязи) зависит получение Украиной безвизового режима, и суммарно около $3,5 млрд от МВФ, США и ЕС, говорят эксперты 

Мир

Банда угнала бронированный грузовик с бриллиантами. Фото из открытых источников

Как в кино: в Амстердаме поймали банду, угнавшую броневик с бриллиантами

22 Января, 06:32

Преступление стало одной из крупнейших краж ювелирных изделий в истории

Происшествия и криминал

В Коцюбинском новый скандал. Фото: kotsubynske.com.ua

Скандал в Киевской области: священник выгоняет переселенцев на улицу

6 Сентября 2016, 12:17

Поселковый голова Коцюбинского призывает разобраться с ситуацией

Происшествия

В Киевской области задержали банду с арсеналом оружия

22 Ноября 2016, 17:11

Злоумышленники нападали на жертв и забирали мобильные телефоны, банковские карты и драгоценности

Происшествия и криминал

Под Черкассами орудовала вооруженная банда киевлян

2 Декабря 2016, 15:55

Участники преступной группы напали на пассажиров маршрутного автобуса, отобрали их деньги, документы и личные вещи, после чего скрылись в неизвестном направлении

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования