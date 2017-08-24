Что происходило в первые минуты после взрыва в центре Киева: появилось видео

Сегодня, 16:41

На записи видно, как лежащей на тротуаре женщине перевязывают голову

 


В интернете появилось видео первых минут после взрыва на ул. Грушевского в Киеве, в результате которого пострадали два человека.

Видео опубликовано на странице сообщества "Киев Оперативный". На записи видно женщину, которая лежит на тротуаре. Ей перевязывают голову.

Судя по видео, она находится без сознания. У парня, сидящего рядом с ней, видна кровь на голове.

Напомним, сегодня днем в Киеве произошел взрыв на улице Грушевского, пострадали два человека. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что оперативная группа спецслужбы совместно с полицией работает на месте взрыва. По ее словам, основной версией взрыва является хулиганство.
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