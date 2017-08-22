Дерзкие угонщики Lexus шефа патрульных Фацевича могут выйти под залог

В Нацполиции рассказали подробности задержания банды угонщиков, которые под Киевом похитили служебное полицейское авто.

Напомним, на прошлой неделе в селе Софиевская Борщаговка был угнан Lexus, на котором ездит замглавы Нацполиции, глава патрульных Александр Фацевич. Пятерых злоумышленников задержали в рекордные сроки.

Фото: npu.gov.ua

"Относительно трех организаторов угонов суд избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 250 тыс. грн для каждого", – сообщили в НПУ. Также здесь рассказали, что во время преследования подозреваемых, которые пытались скрыться на Toyota Avalon, скорость машин достигала 210 км/ч. А чтобы их задержать, даже пришлось перекрывать дорогу грузовиками.

Фото: npu.gov.ua

"Задержанных подозревают в угоне нескольких транспортных средств. Оперативников, которые принимали участие в спецоперации, поощрят", – сообщили в Нацполиции.

По данным Департамента угрозыска, с начала года было раскрыто 1628 угонов, 2007 лицам вручили сообщение о подозрении в совершении таких преступлений.