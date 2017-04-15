Экс-беркутовец, подозреваемый в убийствах на Майдане, бежал в Россию

Сегодня, 05:33

Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в РФ и опубликовали видеобращение в Youtube


Освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом он и другие бывшие сотрудники харьковского батальона "Беркут" заявили, опубликовав видеобращение в Youtube, которое записали якобы на территории России, – передает "Украинская правда".

На видеозаписи экс-беркутовцы Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко прочитали расписанный по ролям текст, заявив, что в 2013-2014 годах они "выполняли свой конституционный долг", пожаловались на преследование со стороны властей, а также заявили , что "находиться в Украине им стало просто опасно".

Как сообщалось, 6 апреля Апелляционный суд принял решение освободить экс-беркутовца Виталия Гончаренко, подозреваемого в убийстве 3 человек 18 февраля 2014 во время евромайдан, из-под стражи под личное обязательство.

Как известно, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" задержали в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции.

Двое из них – Александра Белова и Виталия Гончаренко – подозревают в убийстве троих майдановцев 18 февраля 2014 в Крепостном переулке, еще двое – в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года двух митингующих.
видео, Майдан, Беркут, гончаренко, подозреваемый, Апелляционный суд, экс-беркутовцы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Во вторник возле автобуса с игроками "Боруссии" прогремели три взрыва. Фото AFP

Задержанным после взрывов у автобуса "Боруссии" оказался убийца из Ирака

13 Апреля, 21:00

26-летний мужчина был задержан после серии взрывов в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов

Происшествия

Мужчину проверяют на причастность в совершении других преступлений

Под Киевом поймали рецидивиста, за день совершившего два преступления

11 Апреля, 19:10

Подозреваемый признался в содеянном

Мир

Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме сознался в преступлении. Фото: AFP

Теракт в Стокгольме: уроженец Узбекистана признался в преступлении

11 Апреля, 12:59

Подозреваемый принимает то, что он будет задержан, заявил его адвокат

Мир

В Швеции задержали второго подозреваемого в причастности к теракту, фото AFP

В Швеции задержали второго подозреваемого в причастности к теракту

8 Апреля, 03:56

Мужчина был арестован в северном пригороде Стокгольма Хьюлста

Мир

О мотивах преступника пока не сообщается, фото AFP

Один задержанный по факту теракта в Стокгольме признал свою вину - источник

8 Апреля, 01:52

О мотивах преступника пока не сообщается

Украина

Приговоры экс-бойцам спецроты "Торнадо" обжалуют, фото kremen.today

Приговоры экс-бойцам спецроты "Торнадо" обжалуют как их защита, так и гособвинение

7 Апреля, 23:03

Адвокат считает, что приговор суда абсолютно незаконный

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования