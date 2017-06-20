Еще один киевлянин заболел ботулизмом из-за вяленого карася

Сегодня, 14:57

Мужчину госпитализировали в инфекционную реанимацию

 

Карась уложил мужчину на больничную койку. Фото: astrakhan.fishretail.ru
Карась уложил мужчину на больничную койку. Фото: astrakhan.fishretail.ru

В Киеве зарегистрирован очередной случай заболевания ботулизмом.

Как пишет УНИАН со ссылкой на Госпродпотребслужбу столицы, киевлянин употреблял вяленого карася, приобретенного в супермаркете в Радомышле (Житомирская область). Мужчину госпитализировали с диагнозом "ботулизм" в инфекционную реанимацию Александровской клинической больницы Киева.

В отделении инфекционной реанимации больному вводились противоботулинические антитоксические сыворотки типов А, В, Е. В вяленой рыбе обнаружили ботулинический протоксин типа Е.

По словам Олега Рубана, главы Госпотребслужбы столицы, мужчина купил рыбу и съел ее еще в пятницу. В Киеве он проходит лечение. Новых смертельных случаев от ботулизма в столице не зафиксировано.

Напомним, за три месяца в Украине от ботулизма погибли девять человек. Всего в стране за этот период зафиксировано 62 случая заболевания опасной инфекцией.
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Источник:

"Сегодня"

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