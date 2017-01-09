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Год скандальному делу Толстошеева: виновник смертельной аварии гуляет на свободе http://www.segodnya.ua/img/article/7865/59_main.1483966137.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/59_tn.1483966137.jpg Происшествия Никто не понес ответственность за смерть женщины  

Год скандальному делу Толстошеева: виновник смертельной аварии гуляет на свободе

Сегодня, 14:46

Никто не понес ответственность за смерть женщины

 

ДТП с Толстошеевым
ДТП с Толстошеевым

Сегодня исполняется год с того дня, когда молодой парень Станислав Толстошеев на своем джипе Mercedes GL насмерть задавил жительницу Киева Надежду Прилуцкую. Об этом в Facebook напоминает журналист Дмитро Гнап.

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Станислав Толстошеев

Тогда я предположил, что "мажор" ответственности не понесет. Ну? а летом прокуратура Киева закрыла это дело "за отсутствием состава преступления". Из-за возмущения соцсетей таким решением прокуратуры генпрокурор Луценко дал указание дело возобновить. А его пресс-секретарь Лариса Сарган даже у себя в ФБ написала: "Виновные в покрытии мажора будут привлечены к ответственности". Это было 10 сентября. А что сегодня, через год после ДТП, спросите вы? На днях я получил ответ от прокуратуры. Никто из тех, кто "покрывал мажора", так и не наказан", – подчеркнул Гнап.

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Фото: facebook.com/gnap.ua

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Фото: facebook.com/gnap.ua

"Само дело три месяца назад отправили на очередную экспертизу, результатов которой пока нет. Когда будут результаты и когда дело передадут в суд – мне не ответили. Очевидно, эксперты с прокурорами ставят научный эксперимент: когда у общества закончится объем памяти, чтобы забыть о случае Толстошеева и потом потихоньку закрыть производство навсегда", – пишет журналист.

Отметим, что Толстошеев в данный момент находится на свободе.

Напомним, 9 января 2016 года около метро "Левобережная" "Мерседес", за рулем которого находился 22-летний студент Станислав Толстошеев, выехал на тротуар и врезался в здание. Под колесами погибла пенсионерка-продавщица, еще один мужчина получил травмы. Шевченковский суд Киева избрал водителю меру пресечения в виде залога в 137 тыс. грн.
ДТП, суд, смерть, травмы, левобережная, Толстошеев
Источник:

"Сегодня"

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