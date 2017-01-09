Год скандальному делу Толстошеева: виновник смертельной аварии гуляет на свободе

Сегодня исполняется год с того дня, когда молодой парень Станислав Толстошеев на своем джипе Mercedes GL насмерть задавил жительницу Киева Надежду Прилуцкую. Об этом в Facebook напоминает журналист Дмитро Гнап.

Станислав Толстошеев

Тогда я предположил, что "мажор" ответственности не понесет. Ну? а летом прокуратура Киева закрыла это дело "за отсутствием состава преступления". Из-за возмущения соцсетей таким решением прокуратуры генпрокурор Луценко дал указание дело возобновить. А его пресс-секретарь Лариса Сарган даже у себя в ФБ написала: "Виновные в покрытии мажора будут привлечены к ответственности". Это было 10 сентября. А что сегодня, через год после ДТП, спросите вы? На днях я получил ответ от прокуратуры. Никто из тех, кто "покрывал мажора", так и не наказан", – подчеркнул Гнап.

Фото: facebook.com/gnap.ua

Фото: facebook.com/gnap.ua

"Само дело три месяца назад отправили на очередную экспертизу, результатов которой пока нет. Когда будут результаты и когда дело передадут в суд – мне не ответили. Очевидно, эксперты с прокурорами ставят научный эксперимент: когда у общества закончится объем памяти, чтобы забыть о случае Толстошеева и потом потихоньку закрыть производство навсегда", – пишет журналист.

Отметим, что Толстошеев в данный момент находится на свободе.

Напомним, 9 января 2016 года около метро "Левобережная" "Мерседес", за рулем которого находился 22-летний студент Станислав Толстошеев, выехал на тротуар и врезался в здание. Под колесами погибла пенсионерка-продавщица, еще один мужчина получил травмы. Шевченковский суд Киева избрал водителю меру пресечения в виде залога в 137 тыс. грн.