Голодный пес, искусавший в Киеве пьяного хозяина, умер в приюте

Пес, который на Троещине искусал своего хозяина, умер в приюте. По словам спасателей, собака была слишком истощена и не выдержала стресса.

"Видимо, животное истощено, плюс стресс, плюс, скорее всего, слабое сердце,и еще резкая смена обстановки, и испуг: нападение на "своего" – мера самозащиты в страхе, скорее всего. Причина комплексная. Действие седативного закончилось, когда собака помещалась в вольер – стояла на ногах", – рассказали в Команде спасения животных.

Также оказалось, что хозяин собаки – наркозависимый, который уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за инцидента с другой собакой. В прошлом году его пес, также стаффордширский терьер, нападал на прохожих и атаковал патрульного. "Предыдущая собака была застрелена полицейскими около года тому назад. Теперь он завел вторую собаку и буквально уничтожил ее", – написала в соцсети местная жительница.

Напомним, в полицию обратились местные жители, услышавшие ночью жуткие крики из соседней квартиры. Оказалось, на мужчину напал пес — помесь стаффа и бультерьера. Хозяин держал пса четыре года и ухаживал за ним очень плохо, в квартире наблюдалась антисанитария. Хозяин выпивал, и в последние дни не кормил пса. Собака напала на него и искусала руки. Мужчина закрылся в ванной. Чтобы не применять оружие, копы попросили о помощи команду по спасению животных, которые изловили животное. Спасенный хозяин жилья от пса отказался и потребовал его усыпить. Спасатели не сделали этого и передали его в приют для животных.