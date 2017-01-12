Как не стать жертвой сосулек: советы спасателей (фото)

Сегодня спасатели выезжали сбивать сосульки с крыши Киевского городского эндокринологического центра по адресу ул. Рейтарская, 24/27, чтобы они не упали и не травмировали людей.

В Киевской службе спасения напоминают, что особую опасность сосульки представляют на узких улочках, где тротуары непосредственно прилегают к домам. Ледяные сосульки активно образуются на кровлях сооружений, выступающих архитектурных частях зданий и на больших деревьях, поэтому необходимо сначала убедиться в отсутствии угрозы падения ледовых наростов.

Чтобы не стать жертвой ледяных сосулек, которые могут упасть на пешехода, необходимо не заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия – самому обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов.

Следует быть внимательными во время прогулок в парке, особенно с детьми. На деревьях образуется значительный снежный покров, местами с них может упасть большая глыба снега вместе с сосульками. Поэтому, проходя мимо высоких деревьев, сначала необходимо убедиться, что нет угрозы падения снега.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА и коммунальная аварийно-спасательная служба "Киевская служба спасения" призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные советы и меры безопасности.

Напомним, во вторник днем, 10 января, на улице Большая Васильковская, 72 рядом с одним из торговых центров с крыши ресторана прохожему на голову упала глыба спрессованного снега.