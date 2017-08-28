Дело с картой без Крыма и части Донбасса в Броварах расследуют как сепаратизм

Броварская местная прокуратура передала дело о размещении карты Украины без Крыма и части Донбасса ко Дню Независимости перед горсоветом Броваров, поскольку дело расследуется по факту сепаратизма.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Броварская местная прокуратура осуществляет досудебное расследование по этому делу по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что в соответствии с требованиями ст. 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины территориальная подследственность определена за Главным управлением Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

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Ранее мэр Броваров Игорь Сапожко извинился перед председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым и общественностью за карту Украины без Крыма и Донбасса, которую повесили в центре города на сцене для проведения торжеств ко Дню Независимости.

Напомним, перед горсоветом в Броварах вывешивали карту Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. Сейчас ее заменили другим баннером. Карту сняли правоохранители и забрали для проведения следственных действий.