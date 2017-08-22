Пожар на проспекте Победы в Киеве потушен: что осталось от ресторана

Вчера, 22:44

К тушению были привлечены 18 единиц техники и 85 человек личного состава 


Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Автор фото: Данил Павлов/"Сегодня"

Пожар в ресторане в Киеве, на проспекте Победы, 42, потушен, деревянная постройка полностью выгорела, огонь также повредил деревья, расположенные рядом.

Напомним, 21 августа в 16:50 в г. Киеве по проспекту Победы, 42 в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам", возник пожар, площадь которого составила около 500 кв. м.

Согласно сообщению, в 17:22 пожар был локализован, а в 18:03 – ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

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К тушению были привлечены 18 единиц техники и 85 человек личного состава. На месте работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Святошинском районе Киева произошло ЧП. Жители заметили огромный черный столб дыма – его было видно за несколько километров. Как рассказали нам в ГСЧС Киева, вызов поступил с ул. Чистяковской. "Возле завода, который расположен рядом, возник пожар на открытой территории – загорелись покрышки на площади около 150 кв. м, а их горение сопровождается сильным задымлением", – рассказали нам в службе.
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