Луценко озвучил новые подробности инцидента возле Кабмина

По словам генпрокурора, взрывчатку бросали в авто с бойцами ВСУ, но она отскочила

В уголовном производстве по факту взрыва на улице Грушевского 24 августа, в результате чего пострадали три человека, есть подозреваемые. Как сообщает Эспрессо.TV, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, взрывное устройство было брошено в авто с бойцами Вооруженных сил Украины, однако отскочило от авто и разорвалось, тяжело ранив гражданских людей.

Он уточнил, что в понедельник у производства появится "правильная классификация".

Луценко подчеркнул, что это событие еще раз свидетельствует о необходимости средств безопасности в столице воюющей страны.



Напомним, что взрыв произошел на улице Грушевского между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского. Сообщалось, что в результате взрыва пострадала семья из трех человек.