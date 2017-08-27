Масштабное ДТП в Киеве: "Москвич" набитый оружием влетел в грузовик
Искалеченного водителя в критическом состоянии госпитализировали
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
В Киеве на мосту Патона произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.
Как сообщает корреспондент "Сегодня", "Москвич"-пикап с арсеналом оружия на скорости вылетел на встречку в "Зил".
Искалеченного водителя зажало в салоне автомобиля, его извлекали спасатели.
"В критическом состоянии госпитализирован. Благодаря профессиональным действиям медиков удалось стабилизировать на месте, даже пришел в сознание", – отмечает корреспондент.
В багажнике нашли оружие и боеприпасы, гильзы рассыпались по дороге.
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