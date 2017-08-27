Масштабное ДТП в Киеве: "Москвич" набитый оружием влетел в грузовик

Сегодня, 13:54

Искалеченного водителя в критическом состоянии госпитализировали 


На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

В Киеве на мосту Патона произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", "Москвич"-пикап с арсеналом оружия на скорости вылетел на встречку в "Зил".

Искалеченного водителя зажало в салоне автомобиля, его извлекали спасатели.

"В критическом состоянии госпитализирован. Благодаря профессиональным действиям медиков удалось стабилизировать на месте, даже пришел в сознание", – отмечает корреспондент.

В багажнике нашли оружие и боеприпасы, гильзы рассыпались по дороге.         
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