Масштабное ДТП в Киеве: "Москвич" набитый оружием влетел в грузовик

В Киеве на мосту Патона произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", "Москвич"-пикап с арсеналом оружия на скорости вылетел на встречку в "Зил".

Искалеченного водителя зажало в салоне автомобиля, его извлекали спасатели.

"В критическом состоянии госпитализирован. Благодаря профессиональным действиям медиков удалось стабилизировать на месте, даже пришел в сознание", – отмечает корреспондент.

В багажнике нашли оружие и боеприпасы, гильзы рассыпались по дороге.