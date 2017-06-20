Масштабный пожар на Крещатике локализирован – ГСЧС

Сегодня, 20:42

В районе пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого по-прежнему сохраняется задымление

Ликвидация пожара продолжается. Фото: соцсети
Ликвидация пожара продолжается. Фото: соцсети

Пожар в здании бывшего Центрального гастронома на Крещатике в Киеве локализирован, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

К тушению были привлечены 22 единицы техники и 100 человек личного состава. Ликвидация пожара продолжается. В районе пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого по-прежнему сохраняется задымление.

За происходящим наблюдают десятки прохожих.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Крещатике горит здание, в котором когда-то находился Центральный гастроном. Центр города в районе Бессарабской площади заволокло дымом. Черная дымка от масштабного пожара заметна даже в районе КПИ.

Здание на Крещатике 40/1, расположенное на углу с улицей Богдана Хмельницкого является дореволюционным. Тушение пожара продолжается. Для тушения привлечено 15 единиц техники и 75. Тушение усложнено тем, что на здании размещен баннер с изображением флага Украины, он уже тоже горит.
Киев, пожар, Крещатик, ликвидация, ГСЧС, задымление
Источник:

Интерфакс-Украина

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