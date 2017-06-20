Масштабный пожар в старом доме на Крещатике: была угроза взрыва

По состоянию на 19:00 тушение крупнейшего пожара в центре Киева продолжается. Здание бывшего центрального гастронома тушат при помощи 24 единиц пожарной техники и более 100 огнеборцев, на площади более тысячи квадратных метров .

"Тушение огня продолжается, по состоянию на 18.45 пламя было локализировано. Была серьезная угроза распространения огня на соседние здания, но пожарные четко сработали – отсекли стену огня водой. Теперь такой угрозы нет. Но тушение и заливка холодной водой продолжается. Здание бывшего центрального гастронома очень старое и состоит из деревянных перекрытий, что усложняет процесс тушения пожара. Из помещения кафе, которое действовало в здании, пожарные вытащили два кислородных баллона, была угроза их взрыва", – сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Там пока не называют точную причину возгорания, но не исключают и версию поджога с корыстной целью. Хотя окончательные выводы должны сделать эксперты, когда потушат пожар и обследуют поврежденное здание.

Посетители и персонал кафе, расположенных в доме, после начала пожара самостоятельно покинули здание и не пострадали.

Киевляне недоумевают, как могло произойти возгорание фактически под стенами мэрии. "Скорей всего его подожгли специально, чтобы начать застройку этого старого квартала. Квартала, который просто чудом уцелел во время войны, когда весь Крещатик был взорван большевиками и выгорел дотла. Хотя, его пытались спасти оккупировавшие город фашисты", – говорит киевлянка Тамара Олейник.

К слову, несколько лет назад, хозяева здания заявляли, что на месте центрального гастронома они хотят выстроить здание по высоте не выше соседнего ЦУМа. Скорее всего, в ближайшее время стоит ожидать проект новостройки и начала работ. Аргументом может послужить то, что на Крещатике не может стоять сгоревшее здание.