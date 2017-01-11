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Мучителя киевлянки с котом посадили на 10 лет http://www.segodnya.ua/img/article/7871/49_main.1484127089.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/49_tn.1484127089.jpg Происшествия Летом мужчина втерся в доверие к владелице кота, жестоко избил и ограбил  

Мучителя киевлянки с котом посадили на 10 лет

Сегодня, 11:30

Летом мужчина втерся в доверие к владелице кота, жестоко избил и ограбил

 

Преступника посадили на 10 лет
Преступника посадили на 10 лет. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве на 10 лет посадили мужчину, который в июне прошлого года зверски избил и ограбил женщину с котом. Об этом в Facebook сообщил сын потерпевшей.

"Только что закончилось последнее, седьмое заседания суда по поводу дела нападения на мою маму. Судья вынесла приговор подсудимому Деревянченко Олегу – 10 лет лишения свободы", – отметил Ian WestBoy Proshkovsky.

По словам парня, дело затянулось до полугода, по "закону Савченко" – преступник уже год отсидел.

Напомним, 6 июня 2016 года на проспекте Маяковского 32г (Троещина) молодой мужчина напал на женщину, избил ее и ограбил.

Парень, который представился Игорем, втерся в доверие к киевлянке, предложив помочь донести кота из ветеринарной клиники.
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Источник:

"Сегодня"

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