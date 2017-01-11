Мучителя киевлянки с котом посадили на 10 лет

Летом мужчина втерся в доверие к владелице кота, жестоко избил и ограбил

В Киеве на 10 лет посадили мужчину, который в июне прошлого года зверски избил и ограбил женщину с котом. Об этом в Facebook сообщил сын потерпевшей.

"Только что закончилось последнее, седьмое заседания суда по поводу дела нападения на мою маму. Судья вынесла приговор подсудимому Деревянченко Олегу – 10 лет лишения свободы", – отметил Ian WestBoy Proshkovsky.

По словам парня, дело затянулось до полугода, по "закону Савченко" – преступник уже год отсидел.

Напомним, 6 июня 2016 года на проспекте Маяковского 32г (Троещина) молодой мужчина напал на женщину, избил ее и ограбил.

Парень, который представился Игорем, втерся в доверие к киевлянке, предложив помочь донести кота из ветеринарной клиники.