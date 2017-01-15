На вокзале в Киеве молодые карманницы украли у пассажира больше 45 тысяч

Возле железнодорожного вокзала в Киеве 45-летняя харьковчанка стала жертвой двух карманниц. Как рассказали в ГУ НП Киева, женщина приехала в столицу и спешила оттуда в аэропорт. Пассажирка не заметила, как на Вокзальной площади две злоумышленницы обчистили ее сумку (как стало известно позже, вытащили оттуда 2 400 грн, 1 360 евро и мобильный телефон).

"Но факт кражи заметили двое сотрудников оперативно-розыскного отдела угрозыска Киева. Они остановили подозреваемых и попросили харьковчанку проверить содержимое сумки. Женщина сразу же подтвердила отсутствие ценностей. Украденные деньги и телефон изъяли у злоумышленниц", – сообщили в столичной полиции.

Подозреваемыми оказались две молодые девушки. Одной из них 26 лет, а второй всего 23 года. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также правоохранители проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям. Открыто уголовное производство по статье "Кража", по которой грозит до 5 лет тюрьмы.