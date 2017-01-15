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На вокзале в Киеве молодые карманницы украли у пассажира больше 45 тысяч http://www.segodnya.ua/img/article/7883/49_main.1484474519.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/49_tn.1484474519.jpg Происшествия Задержанным воровкам не исполнилось и 30 лет

На вокзале в Киеве молодые карманницы украли у пассажира больше 45 тысяч

Сегодня, 11:59

Задержанным воровкам не исполнилось и 30 лет

Воровок задержали. Фото: полиция
Воровок задержали. Фото: полиция

Возле железнодорожного вокзала в Киеве 45-летняя харьковчанка стала жертвой двух карманниц. Как рассказали в ГУ НП Киева, женщина приехала в столицу и спешила оттуда в аэропорт. Пассажирка не заметила, как на Вокзальной площади две злоумышленницы обчистили ее сумку (как стало известно позже, вытащили оттуда 2 400 грн, 1 360 евро и мобильный телефон).

"Но факт кражи заметили двое сотрудников оперативно-розыскного отдела угрозыска Киева. Они остановили подозреваемых и попросили харьковчанку проверить содержимое сумки. Женщина сразу же подтвердила отсутствие ценностей. Украденные деньги и телефон изъяли у злоумышленниц", – сообщили в столичной полиции.

Подозреваемыми оказались две молодые девушки. Одной из них 26 лет, а второй всего 23 года. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также правоохранители проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям. Открыто уголовное производство по статье "Кража", по которой грозит до 5 лет тюрьмы.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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