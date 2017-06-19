Офицер открыл стрельбу в воинской части под Киевом

Сегодня, 12:48

Мужчину ранили в ногу из табельного оружия

 

По предварительной информации, мужчина был ранен в ногу и госпитализирован
По предварительной информации, мужчина был ранен в ногу и госпитализирован. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

На территории воинской части ВСУ в Борисполе произошла стрельба, и за незаконное проникновение в воинскую часть был задержан местный житель. ЧП произошло в воскресенье. По предварительной информации, мужчина был ранен в ногу и госпитализирован.

"Сейчас на месте работают сотрудники полиции и военной прокуратуры Дарницкого гарнизона. Осматривается место, где произошла стрельба, полученные материалы будут занесены в единый реестр досудебных расследований, дело будет расследовать военная прокуратура, поскольку стрельбу открыл офицер во время исполнения своих служебных обязанностей. Стрелял он, и стрельба велась из табельного оружия. Он сделал несколько выстрелов, в том числе предупредительные", – сообщили "Сегодня" в военной прокуратуре.

Там пока не говорят о личности раненого и его состоянии, а также не разглашают причины инцидента. Лишь сообщили, что мужчина будет допрошен.
прокуратура, стрельба, мужчина, офицер, госпитализирован, военная прокуратура
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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