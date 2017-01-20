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ФОТОФАКТ. Пластиковые стаканчики и бутылки из-под водки: озеро Тельбин в Киеве загажено после Крещения http://www.segodnya.ua/img/article/7901/86_main.1484916919.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/86_tn.1484916919.jpg Происшествия Местные жители возмущаются, что святой праздник превратили в повод выпить  

ФОТОФАКТ. Пластиковые стаканчики и бутылки из-под водки: озеро Тельбин в Киеве загажено после Крещения

Сегодня, 14:54

Местные жители возмущаются, что святой праздник превратили в повод выпить

 

Мусор на Тельбине. Фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki
Мусор на Тельбине. Фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki

В Киеве на Березняках на озере Тельбин после Крещенских купаний осталось много мусора на льду.

"Вот оно – истинное лицо вчерашних плавцов. Святой праздник превратили в повод бухнуть, закусить и нагадить. Вокруг проруби и спортплощадки все в пластиковых стаканчиках и пустых бутылках водки. Даже в воду накидали. Правильно кто-то сказал, что из окунувшихся 1% моржи, 5% истинно верующие, остальные обезьяны, и это фото тому доказательство", – пишет местная жительница Марина Азарная.

"Не умеет наше "общество" отдыхать красиво)", – прокомментировала фото Леся Полищук.

"И еще лезем в Европу. Для начала нужно научиться видеть хотя бы мусорник))", – добавляет Тамара В.

"Мдааа, была сегодня на Шумского 5, посмотрела с верхнего этажа на Тельбин и ужаснулась – помойки около проруби...", – поделилась впечатлениями Марго Клим.

Напомним, озеро Тельбин в Днепровском районе столицы было одним из мест, где массово праздновали Крещение. Там в течение дня дежурили спасатели.
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Источник:

"Сегодня"

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