ФОТОФАКТ. Пластиковые стаканчики и бутылки из-под водки: озеро Тельбин в Киеве загажено после Крещения

В Киеве на Березняках на озере Тельбин после Крещенских купаний осталось много мусора на льду.

"Вот оно – истинное лицо вчерашних плавцов. Святой праздник превратили в повод бухнуть, закусить и нагадить. Вокруг проруби и спортплощадки все в пластиковых стаканчиках и пустых бутылках водки. Даже в воду накидали. Правильно кто-то сказал, что из окунувшихся 1% моржи, 5% истинно верующие, остальные обезьяны, и это фото тому доказательство", – пишет местная жительница Марина Азарная.

"Не умеет наше "общество" отдыхать красиво)", – прокомментировала фото Леся Полищук.

"И еще лезем в Европу. Для начала нужно научиться видеть хотя бы мусорник))", – добавляет Тамара В.

"Мдааа, была сегодня на Шумского 5, посмотрела с верхнего этажа на Тельбин и ужаснулась – помойки около проруби...", – поделилась впечатлениями Марго Клим.

Напомним, озеро Тельбин в Днепровском районе столицы было одним из мест, где массово праздновали Крещение. Там в течение дня дежурили спасатели.