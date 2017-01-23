Под Киевом халатность чиновницы привела к убыткам в 54 миллиона гривен

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении бывшему начальнику общего отдела Обуховской РГА. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к убыткам на сумму в свыше 54 млн гривен, рассказали в ведомстве.

Так, экс-чиновница не проверила текст копии распоряжения и.о главы Обуховской РГА на соответствие оригиналу и засвидетельствовала копию распоряжения.

Данное распоряжение дало разрешение на изготовление технической документации на земельный участок в Обухове, который передавался 134 гражданам.

Таким образом, халатность привела к передаче земельного участка общей площадью более 16 га в частную собственность, что повлекло тяжелые последствия интересам территориальной общины города. Согласно заключению эксперта, общая стоимость переданной земли составляет более 54 млн гривен.

Действия служащего квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых доходов граждан или без такового.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.