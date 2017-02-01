Под Киевом легковушка врезалась в отбойник и перевернулась

Сегодня, 17:07

Водитель не справился с управлением на Бориспольской трассе

Автомобиль перевернулся
Автомобиль перевернулся. Автор фото: Влад Антонов, "Сегодня"

Под Киевом на Бориспольской трассе произошло ДТП.

Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в отбойник.

В результате сильного удара автомобиль опрокинулся.

О пострадавших на данный момент информации нет.

Напомним, ночью в Киеве на Интернациональной площади произошло ДТП с пострадавшим. Водитель автомобиля "Субару" вылетел с проезжей части и протаранил дорожный отбойник, пострадал пассажир. По словам водителя, его подрезали.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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