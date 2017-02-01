Под Киевом легковушка врезалась в отбойник и перевернулась
Водитель не справился с управлением на Бориспольской трассе
Под Киевом на Бориспольской трассе произошло ДТП.
Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в отбойник.
В результате сильного удара автомобиль опрокинулся.
О пострадавших на данный момент информации нет.
Напомним, ночью в Киеве на Интернациональной площади произошло ДТП с пострадавшим. Водитель автомобиля "Субару" вылетел с проезжей части и протаранил дорожный отбойник, пострадал пассажир. По словам водителя, его подрезали.
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