Под Киевом маршрутка врезалась в припаркованный грузовик (фото)

Сегодня, 14:05

Водителя с травмой головы и ушибами отвезли в больницу

 


К счастью, в момент ДТП пассажиров в салоне не было. Фото Управления превентивной деятельности полиции в Киевской области

К счастью, в момент ДТП пассажиров в салоне не было. Фото Управления превентивной деятельности полиции в Киевской области

К счастью, в момент ДТП пассажиров в салоне не было. Фото Управления превентивной деятельности полиции в Киевской области

К счастью, в момент ДТП пассажиров в салоне не было. Фото Управления превентивной деятельности полиции в Киевской области

К счастью, в момент ДТП пассажиров в салоне не было. Фото Управления превентивной деятельности полиции в Киевской области

К счастью, в момент ДТП пассажиров в салоне не было. Фото Управления превентивной деятельности полиции в Киевской области

В Киевской области водитель маршрутки допустил столкновение с грузовиком.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около семи часов утра, в Броварах. 60-летний водитель маршрутки, двигаясь по улице Олега Оникиенко (бывшая Кутузова), совершил наезд на припаркованный на обочине грузовой автомобиль. На момент ДТП пассажиров в салоне не было. Травмы получил только водитель маршрутки.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, совершил ДТП. Вследствие ДТП мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом тела "скорая" доставила в Броварскую центральную больницу. Начато расследование.

Напомним, под Киевом водитель автомобиля "Хонда", выезжая из Гостомеля на трассу Киев-Ковель, не пропустил фуру и совершил столкновение. Как оказалось, водитель "Хонды" находился в нетрезвом состоянии. Мужчину госпитализировали с травмами обеих ног.
ДТП, фото, маршрутка, водитель, расследование, скорость, грузовик, скорая, бровары, столкновение, врезалась
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Под Киевом пьяный водитель легковушки влетел в фуру

Сегодня, 08:46

Столкновение произошло на трассе Киев-Ковель, водитель получил травмы ног  

Происшествия

В Киеве на Братиславской не разминулись два грузовика и легковушка

26 Сентября 2016, 23:58

Погибших и пострадавших в происшествии нет

Происшествия

Под Киевом огромная фура протаранила "легковушку"

10 Августа 2016, 13:11

Грузовик протащил "Деу" около пяти метров

Происшествия

В Киеве грузовик вылетел с дороги и повис на бетонном ограждении

8 Декабря 2016, 15:53

Обошлось без пострадавших  

Происшествия

В Киеве произошло несколько масштабных ДТП с маршрутками

21 Ноября 2016, 11:40

Обстоятельства выясняет следствие

Происшествия

Авария на Одесской трассе

Под Киевом произошло масштабное ДТП, разбито 4 авто

8 Января, 13:06

Пострадавшие получили помощь медиков на месте  

Происшествия

В Киеве перевернулся большой грузовик

27 Сентября 2016, 11:49

Водитель не справился с управлением

Происшествия

В Киеве маршрутка сбила пешеходов и влетела в столб - много пострадавших

3 Декабря 2016, 23:19

В микрорайоне Нивки водитель маршрутки №437 устроил масштабное ДТП

Происшествия

В Киеве из маршрутки на ходу выпала девушка

9 Сентября 2016, 12:03

Маршрутка выглядит старой и изношенной

Происшествия

В Киеве легковушка врезалась в маршрутку

10 Августа 2016, 08:39

ДТП произошло на спуске  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования