Под Киевом маршрутка врезалась в припаркованный грузовик (фото)

Водителя с травмой головы и ушибами отвезли в больницу

В Киевской области водитель маршрутки допустил столкновение с грузовиком.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около семи часов утра, в Броварах. 60-летний водитель маршрутки, двигаясь по улице Олега Оникиенко (бывшая Кутузова), совершил наезд на припаркованный на обочине грузовой автомобиль. На момент ДТП пассажиров в салоне не было. Травмы получил только водитель маршрутки.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, совершил ДТП. Вследствие ДТП мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом тела "скорая" доставила в Броварскую центральную больницу. Начато расследование.

Напомним, под Киевом водитель автомобиля "Хонда", выезжая из Гостомеля на трассу Киев-Ковель, не пропустил фуру и совершил столкновение. Как оказалось, водитель "Хонды" находился в нетрезвом состоянии. Мужчину госпитализировали с травмами обеих ног.