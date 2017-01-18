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Под Киевом начальник продслужбы воинской части попал на гауптвахту за халатное отношение к питанию военных http://www.segodnya.ua/img/article/7893/3_main.1484729642.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/3_tn.1484729642.jpg Происшествия Капитан безосновательно подписал акты приемки оказанных услуг по обеспечению питания коммерческим предприятием  

Под Киевом начальник продслужбы воинской части попал на гауптвахту за халатное отношение к питанию военных

Сегодня, 10:53

Капитан безосновательно подписал акты приемки оказанных услуг по обеспечению питания коммерческим предприятием

 

Капитан халатно отнесся к питанию военнослужащих. Фото: tmb.news
Капитан халатно отнесся к питанию военнослужащих. Фото: tmb.news

Броварской районный суд Киевской области привлек к административной ответственности начальника продовольственной службы одной из воинских частей Броварского гарнизона по ст. 172-15 КУоАП (халатное отношение к военной службе) за предоставление недостоверной информации командиру части по обеспечению питанием военнослужащих.

Капитан, несмотря на наличие достоверных данных о предоставлении услуг ненадлежащего качества, безосновательно подписал акты приемки оказанных услуг по обеспечению питания коммерческим предприятием, что сделало невозможным в дальнейшем взыскание с коммерческого предприятия в пользу Министерства обороны Украины штрафных санкций на сумму почти 14 тыс. грн.

Военной прокуратурой Центрального региона Украины на начальника продовольственной службы составлен административный протокол, по результатам рассмотрения которого судом военнослужащий признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте.
суд, питание, протокол, капитан, гауптвахта, военнослужащий
Источник:

"Сегодня"

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