Под Киевом накрыли крупную нарколабораторию с "товаром" на полмиллиона гривен (фото,видео)

В городе Васильков правоохранители обнаружили в квартире местного жителя нарколабораторию, где изготавливались наркотические и психотропные средства, сообщает ГУ НП Киевской области.

Обыск в квартире 27-летнего мужчины полицейские провели 25 января. Правоохранители изъяли более 200 граммов амфетамина и 3 килограмма измельченной марихуаны, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотических и психотропных веществ. Стоимость изъятых наркотических и психотропных веществ по ценам "черного рынка" составляет более полумиллиона гривен.

Также оперативники выяснили, что злоумышленник в квартире устроил наркопритон. Он пускал туда других людей для употребления и изготовления наркотиков.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.