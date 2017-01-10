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ФОТОФАКТ. Под Киевом поймали мужчину, превратившего лес в свалку http://www.segodnya.ua/img/article/7870/8_main.1484069264.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/8_tn.1484069264.jpg Происшествия Водитель разгрузил в зеленой зоне большой самосвал с опасными отходами

ФОТОФАКТ. Под Киевом поймали мужчину, превратившего лес в свалку

Сегодня, 19:25

Водитель разгрузил в зеленой зоне большой самосвал с опасными отходами

Водитель грузовика вывалил в лесу гору мусора. Фото: ГУ НП Киевской области
Водитель грузовика вывалил в лесу гору мусора. Фото: ГУ НП Киевской области

В полицию столичного региона вчера позвонили жители Фастовского района: в лесу неизвестный мужчина выгрузил вредные для окружающей среды отходы, рассказали в ГУ НП Киевской области.

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На место инцидента выехала следственная группа полиции. Правоохранители выяснили, что водитель автомобиля DAF с прицепом между лесопосадкой и полем пытался незаконно выбросить мусор неизвестного происхождения. Но люди помешали ему это сделать. Все отходы погружены назад в прицеп автомобиля. Житель Запорожской области, который привез мусор, от любых объяснений отказался.

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Сейчас автомобиль с отходами находится под наблюдением полицейских, решается вопрос о наложении на него ареста.

По данному факту следственным отделом Фастовского полиции открыто уголовное производство по ч. 1  ст. 239 ("Незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды") Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Досудебное следствие продолжается.
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