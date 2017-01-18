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Под Киевом поймали вооруженного мужчину с наркотиками http://www.segodnya.ua/img/article/7894/41_main.1484746055.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/41_tn.1484746055.jpg Происшествия У злоумышленника обгаружили 24 пакета с амфетамином и пистолет с патронами

Под Киевом поймали вооруженного мужчину с наркотиками

Сегодня, 15:26

У злоумышленника обгаружили 24 пакета с амфетамином и пистолет с патронами

Полиция открыла дело по факту хранения наркотиков
Полиция открыла дело по факту хранения наркотиков. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В пгт Калиновка Васильковского района на днях участковые офицеры полиции задержали молодого человека, который хранил наркотические средства и оружие, рассказали в ГУ НП Киева.

Так, во время поверхностного осмотра у жителя села Даниловка правоохранители обнаружили 24 полиэтиленовых пакетиков с амфетамином и мобильный телефон. Изъятые наркотические вещества направлены на эквпертизу.

Также в сумке мужчины был найден пистолет марки "Флобер" и три патрона к нему, один из которых боевой. Окончательное решение относительно законных оснований хранения оружия будет принято после заключения баллистической экспертизы.

По данному факту следственным отделом Васильковской полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.
оружие, наркотики, следствие, уголовное производство
Источник:

"Сегодня"

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