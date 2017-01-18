Под Киевом поймали вооруженного мужчину с наркотиками

У злоумышленника обгаружили 24 пакета с амфетамином и пистолет с патронами

В пгт Калиновка Васильковского района на днях участковые офицеры полиции задержали молодого человека, который хранил наркотические средства и оружие, рассказали в ГУ НП Киева.

Так, во время поверхностного осмотра у жителя села Даниловка правоохранители обнаружили 24 полиэтиленовых пакетиков с амфетамином и мобильный телефон. Изъятые наркотические вещества направлены на эквпертизу.

Также в сумке мужчины был найден пистолет марки "Флобер" и три патрона к нему, один из которых боевой. Окончательное решение относительно законных оснований хранения оружия будет принято после заключения баллистической экспертизы.

По данному факту следственным отделом Васильковской полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.