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Под Киевом поймали вооруженного вора-"гастролера" http://www.segodnya.ua/img/article/7832/78_main.1482767840.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/78_tn.1482767840.jpg Происшествия Мужчина был в розыске за серию краж

Под Киевом поймали вооруженного вора-"гастролера"

Сегодня, 17:55

Мужчина был в розыске за серию краж

Под Киевом поймали вооруженного вора-"гастролера"

25 декабря до полиции позвонил 46-летний житель пгт. Барышевка и сообщил, что не может войти в собственную квартиру, которую сдает в аренду местной жительнице. Вместе с заявителем правоохранители вошли в помещение, где находился 36-летний гражданин, который около года находился в розыске за совершение серии краж из домов, квартир, школ и храмов на территории Киевской области, сообщили в ГУ НП столичного региона.

По добровольному согласию владельца полицейские провели осмотр квартиры и обнаружили и изъяли оттуда гранату Ф-1 и пистолет "Флобер", происхождение которых подозреваемый не смог объяснить.

Сейчас мужчина задержан по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Изъятое у него оружие направлено на экспертное исследование.

По данному факту следственными Барышевского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории Киевской области. Досудебное следствие продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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