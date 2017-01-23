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Под Киевом пожарные спасли замерзающего лебедя (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/16_main.1485179766.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/16_tn.1485179766.jpg Происшествия Птица примерзла ко льду на реке Рось и не могла самостоятельно выбраться из ловушки

Под Киевом пожарные спасли замерзающего лебедя (фото)

Сегодня, 15:54

Птица примерзла ко льду на реке Рось и не могла самостоятельно выбраться из ловушки

Под Киевом сегодня утром спасатели выручали из беды лебедя, примерзшего ко льду, сообщает ГСЧС столичного региона.

Так, в 10:30 в Службу спасения обратился глава сельсовета села Бушево. Он попросил помочь спасти лебедя, который находится на покрытой льдом реке Рось.

Прибыв к водоему, спасатели освободили птицу и на лодке доставили ее на берег. После этого лебедя передали местным ветеринарам.
спасатели, спасли, лебедь, птица, рось, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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