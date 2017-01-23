Под Киевом пожарные спасли замерзающего лебедя (фото)

Птица примерзла ко льду на реке Рось и не могла самостоятельно выбраться из ловушки

Под Киевом сегодня утром спасатели выручали из беды лебедя, примерзшего ко льду, сообщает ГСЧС столичного региона.

Так, в 10:30 в Службу спасения обратился глава сельсовета села Бушево. Он попросил помочь спасти лебедя, который находится на покрытой льдом реке Рось.

Прибыв к водоему, спасатели освободили птицу и на лодке доставили ее на берег. После этого лебедя передали местным ветеринарам.