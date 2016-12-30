Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Под Киевом предприниматель загрязнял воздух, массово сжигая шины http://www.segodnya.ua/img/article/7847/62_main.1483110236.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/62_tn.1483110236.jpg Происшествия Нарушение обнаружили правоохранители области

Под Киевом предприниматель загрязнял воздух, массово сжигая шины

Сегодня, 16:59

Нарушение обнаружили правоохранители области

Предприятие утилизировало шины с нарушениями
Предприятие утилизировало шины с нарушениями

В Киевской области правоохранители разоблачили предпринимателя, который работал с нарушением установленных правил загрязнения атмосферного воздуха, сообщает ГУ НП столичного региона.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) УК Украины полиция провела внеплановую выездную проверку соблюдения требований природоохранного законодательства.

Во время проверки правоохранители провели замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и зафиксировали факты противоправной деятельности одного из предпринимателей Киевской области.

Полиция установила: предприниматель арендовал участок в Киевской области, где сжигал автомобильные шины. Мужчина не имел необходимых документов, а его деятельность привела к загрязнению атмосферного воздуха токсичными продуктами горения.

Кроме того, в результате переработки автомобильных шин осуществлялось сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Предпринимателю уже объявлено о подозрении в загрязнении атмосферного воздуха вредными веществами. Ему грозит ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.
проверки, правоохранители, загрязнение, выбросы, предприниматель
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве мужчина жестоко изрезал ножом оппонента

Сегодня, 15:00

Мужчина пришел пришел к экс-жене в состоянии сильного алкогольного опьянения увидеться с детьми  

Власть

Полиция будет присматривать за порядком на праздниках

Под Киевом в новогоднюю ночь на дежурство выйдут более 500 полицейских

Сегодня, 14:44

Правоохранители будут дежурить на 27 гуляниях

Одесса

Появились фото спецоперации по задержанию головореза под Одессой

Сегодня, 14:33

Правоохранители обыскивают заброшенные дома и закрытые на зиму базы отдыха

Происшествия

В Киеве правоохранители провели масштабный рейд по подпольным казино

Сегодня, 12:44

В игорных залах нашли деньги и оружие

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.