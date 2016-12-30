Под Киевом предприниматель загрязнял воздух, массово сжигая шины

В Киевской области правоохранители разоблачили предпринимателя, который работал с нарушением установленных правил загрязнения атмосферного воздуха, сообщает ГУ НП столичного региона.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) УК Украины полиция провела внеплановую выездную проверку соблюдения требований природоохранного законодательства.

Во время проверки правоохранители провели замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и зафиксировали факты противоправной деятельности одного из предпринимателей Киевской области.

Полиция установила: предприниматель арендовал участок в Киевской области, где сжигал автомобильные шины. Мужчина не имел необходимых документов, а его деятельность привела к загрязнению атмосферного воздуха токсичными продуктами горения.

Кроме того, в результате переработки автомобильных шин осуществлялось сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Предпринимателю уже объявлено о подозрении в загрязнении атмосферного воздуха вредными веществами. Ему грозит ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.