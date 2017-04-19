Под Киевом прогремел взрыв на нефтебазе

В Вишневом, что под Киевом, произошел взрыв на нефтебазе. Он раздался, когда заполняли дизельным топливом автоцистерну, которая перевозит топливо. К пожару взрыв не привел, передает ТСН.

Пострадал заправщик – сотрудник нефтебазы, у него обожжены руки, сейчас он находится в больнице. В момент взрыва мужчина был сверху на цистерне.

Уголовное производство полиция расследует по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

На территорию нефтебазы журналистов не пускали, комментариев по поводу инцидента руководство нефтебазы не давало. Там несколько часов работали эксперты – обследовали территорию, отбирали образцы топлива. Нефтебаза действует двадцать лет.

Напомним, в июне 2015 года вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области. Также там произошел мощный взрыв.



