Под Киевом произошло смертельное ДТП на обледеневшей дороге (фото)

Сегодня, 11:11

"Опель" раскрутило на трассе при обгоне фуры, водитель погиб

 


Из-за скользкой дороги погиб молодой водитель. Фото: Александр Лыткин

Из-за скользкой дороги погиб молодой водитель. Фото: Александр Лыткин

Из-за скользкой дороги погиб молодой водитель. Фото: Александр Лыткин

Из-за скользкой дороги погиб молодой водитель. Фото: Александр Лыткин

Под Киевом в Немешаево произошло жуткое смертельное ДТП.

Автомобиль "Опель" двигался в сторону Киева. Когда водитель пошел на обгон грузовой машины, его раскрутило, машина ударилась об отбойник, а с отбойника его кинуло на "Мерседес".

От удара в "Опеле" взорвался газовый баллон. Проезжавшие мимо водители остановились и начали тушить авто.

Водитель "Опеля" 1990 г.р. от полученных травм умер в больнице. Пассажирка в тяжелом состоянии находится в Бородянской больнице.

Напомним, в Киевской области временно ограничено движение крупногабаритных и пассажирских транспортных средств на автодорогах местного значения. В связи со сложными погодными условиями, дождем при минусовой температуре воздуха, в результате чего происходит мгновенное образование гололеда на покрытии дорог, с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций, с 08.30 3 февраля вводится ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Киевской области.

В Киеве утром уже произошло несколько масштабных ДТП, в частности, на проспекте Победы и на Гостомельской трассе.
ДТП, водитель, Мерседес, погиб, водители, отбойник, обгон, взорвался, газовый баллон
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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