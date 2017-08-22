Под Киевом произошло смертельное ДТП: водитель на "Жигулях" снес столб и погиб

Сегодня, 11:39

Мужчина потерял управление перед пешеходным переходом

 


ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

ДТП в Старых Петровцах. Фото: А. Ракитин

В селе Старые Петровцы вчера вечером произошла жуткая авария. По словам очевидцев, "Жигули", за рулем которого находился мужчина примерно 50 лет, потерял управление перед пешеходным переходом, слетел с дороги и врезался в металлический столб с дорожным знаком.

От удара столб рухнул, а авто очень сильно смяло. Водитель погиб на месте. С обстоятельствами аварии разбираются правоохранители. Люди говорят, что причиной ДТП могла стать мокрая после дождя дорога.

Напомним, под Киевом парень угнал авто и попал в серьезное ДТП. Злоумышленника задержали правоохранители, он был пьян.
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Источник:

"Сегодня"

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