Под Киевом сгорел дом, пожарные спасли из огня мужчину

Огонь тушили более часа, пострадавшего увезли в больницу

Под Киевом вчера поздно вечером, в 23:09, спасателей вызвали на тушение пожара в частном доме в Рабочем переулке в Рудом Селе, сообщает ГСЧС столичного региона.

По прибытию на место пожара спасатели установили, что в пылающем доме, предположительно, находится человек. Пожар был локализован в 00:18 18 января и полностью ликвидирован в 1:00.

Во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли мужчину 1978 года рождения, которого каретой скорой помощи доставлен в районную больницу.

В результате пожара в доме уничтожена мебель и вещи домашнего обихода. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.