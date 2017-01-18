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Под Киевом сгорел дом, пожарные спасли из огня мужчину http://www.segodnya.ua/img/article/7895/24_main.1484754881.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/24_tn.1484754881.jpg Происшествия Огонь тушили более часа, пострадавшего увезли в больницу

Под Киевом сгорел дом, пожарные спасли из огня мужчину

Сегодня, 17:53

Огонь тушили более часа, пострадавшего увезли в больницу

Во время тушения нашли пострадавшего мужчину. Фото: ГСЧС Киевской области
Во время тушения нашли пострадавшего мужчину. Фото: ГСЧС Киевской области

Под Киевом вчера поздно вечером, в 23:09, спасателей вызвали на тушение пожара в частном доме в Рабочем переулке в Рудом Селе, сообщает ГСЧС столичного региона.

По прибытию на место пожара спасатели установили, что в пылающем доме, предположительно, находится человек. Пожар был локализован в 00:18 18 января и полностью ликвидирован в 1:00.

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Во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли мужчину 1978 года рождения, которого каретой скорой помощи доставлен в районную больницу.

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В результате пожара в доме уничтожена мебель и вещи домашнего обихода. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
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Источник:

"Сегодня"

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